Raimond Kaljulaid: Rosimannuse osaluse avalikuks tulek võib linnaosa eemale peletada.

Möödunud aasta märtsis Põhja-Tallinna linnaosavanemaks saanud Raimond Kaljulaid ei alustanud esimest tööpäeva linnaosavalitsuse nn peamajas Niine tänaval, vaid Kotzebue tänaval, kus on linnaosa sotsiaalhoolekande osakond. Põhjus oli lihtne: just sotsiaalhoolekande osakonna töötajad on eesliinil ja teevad kõige raskemat tööd.