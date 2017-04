Linnateatri juht: oma maja asjad teeme me korda oma majas

Teatrijuht Raivo Põldmaa ütleb, et teater ei soovi osaleda avalikus konfliktis, milleks neid on provotseeritud.

Teatridirektor Raivo Põldmaa sõnul solvas Henrik Kalmet läbi avaliku meedia oma kolleege ja tööandjat

Linnateatri direktor Raivo Põldmaa, Linnateater on siiani hoidunud kommenteerimast Henrik Kalmeti kriitikast alguse saanud teemapüstitust, mis tipnes Kalmeti teatrist lahkuma sundimisega. Miks on teater valinud vaikimise tee?

Henriku intervjuu Postimehes tuli meile kõigile suure üllatusena ja kui see ilmus, arutasime teemat majas kolleegidega ja jõudsime järeldusele, et meie arvates on vale hakata tekkinud küsimusi lahendama suure meedia kaudu. Sellepärast loobusime teemat avalikult kommenteerimast ja ehkki see otsus ei tulnud kergelt, tundus ja tundub meile sedasi õigem.