Lõdva püksikummiga partneri maine võib jätta Reformierakonna üksikuks

Reformierakonna juhil Kaja Kallasel on probleem, milles ta ei ole süüdi, aga mis raskendab tal peaministriks saada. Nimelt on kõik olulisemad riigikogu erakonnad Reformierakonna vastu silmapaistvalt vaenulikud. Selle põhjus on Kallase eelkäijate, sealhulgas tema isa komme partnereid sobival ajal „üle lasta”.

Reformierakonna kõrval on poliitmaastiku kaks suuremat tegijat Keskerakond ja EKRE. Keskerakonda torgib Reformierakond ise ning EKRE armastab Reformierakonda torkida. Reformierakond on tugevalt maailmavaateline partei, millele meeldib Eestit oma näo järgi kujundada. Nii Keskerakonna kui ka EKRE kujutlus Eesti tulevikust erineb Reformierakonna omast palju, tehes koalitsiooni küsitavaks.