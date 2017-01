Reformierakonna kahe leeri tüli aina paisub ja iga järgmine samm lisab tuld veelgi.

Pärast uue esimehe Hanno Pevkuri valimist on Reformierakonnas lõhe tema ja Kristen Michali leeri vahel aina kärisenud. Pärast reedest juhatuse koosolekut, kus ametist said vabaks peasekretär Reimo Nebokat ja piirkondade arendusdivisjoni juht Kalev Lillo, on olukord veel hullemaks läinud. Seda näitas esmaspäevane fraktsiooni koosolek, kus Pevkuri pakutud fraktsiooni aseesimehe kandidaat Valdo Randpere tagasi lükati. Eesti Päevaleht rääkis mõlemast leerist mitme inimesega, kellel on viimastel päevadel toimunu kohta vastakad arvamused, mis ilmestavad selgelt, kui suures tülis erakonnas ollakse.