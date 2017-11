Lohusalu rannast leitud narkootikum on pärit ilmselt Lõuna-Ameerikast

Oktoobri lõpus triivis Lohusalu randa kilode kaupa narkootilise aine pakikesi. Nüüd on saanud kinnitust juba varem kahtlustatu, et neis pakkides oli kokaiin. Seejuures oli pulber suure kokaiinisisaldusega, mis tähendab, et tõenäoliselt oli last pandud teele kokaiinitootjate lähteriigist. Seetõttu tuleb uurijatel ilmselt vaadata Lõuna-Ameerika riikide poole.