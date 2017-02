Risustajaid pole suudetud tabada ja maaomanikke munitsipaalpolitsei trahvida ei soovi.

Selleks et Astangul esimesi autorehve märgata, pole vaja kaugele sõita. Niipea kui keerata Paldiski maanteelt metsatuka poole, on väikeste prügi- ja rehvihunnikutega ääristatud kogu tee. Ent tundub, et see on pigem laiskade pisisulide töö. Otsustame, et teeme jalutuskäigu läbi 11 katastriüksuse, mis kõik kuuluvad eraomanikele. Hullemaks läheb asi paarisaja meetri pärast, kui ühele ja teisele poole teed on hunnikutesse pandud kümnete kaupa rehve. Siitmaalt alates piirdutakse ühe liigutusega, rehve ei lükata enam silma alt kraavi, vaid need jäetakse lihtsalt teeserva hunnikusse.