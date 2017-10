Loori all hoitud ERM-i uue direktori konkurss võib üllatusvõitjaks tuua riigikontrolör Alar Karise

Pärast uue hiiglasliku Eesti Rahva Muuseumi hoone avamist Tartus Raadil on ERM-i direktori koha olulisus ja nähtavus märgatavalt suurenenud. Nagu ka huvi muuseumi juhtimise vastu. 2012. aastast alates ERM-i juhtinud Tõnis Lukase ametiaeg lõpeb jaanuari keskel ja kuigi ta ise tahaks sellel kohal jätkata, kandideerib tema vastu praegune riigikontrolör Alar Karis. ERM-i töötajatelt kostab aga rahulolematust selle pärast, et konkurss toimub varjatult, kuni selleni välja, et tegelikult on võitja juba otsustatud.