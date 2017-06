Lotman: USA on inimtekkelise kliimamuutuse suurim süüdlane

Eesti poliitikud ja teadlased mõistavad hukka USA taandumise Pariisi kliimakokkuleppest.

Eestimaa Looduse Fondi ekspert Aleksei Lotman peab president Donald Trumpi otsust, et USA taandub 2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppest, ohtlikuks ja vastutustundetuks, mille kõiki tagajärgi pole võimalik ennustada. „Euroopa Liit ja teised Pariisi leppe osapooled on lubanud leppest kinni pidada ka USA lahkumise korral. On ääretult oluline, et see konsensus püsiks,” rõhutas Lotman.