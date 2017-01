Uuest liigist võib Eesti loodus hoopis kasu saada, sest ta aitab kährikuid tõrjuda.

Kui šaakal 2013. aastal esimest korda Eestis jahimehe püssi ette jäi, tekitas see elevust ja poleemikat selle üle, kuidas loom siia kanti jõudis. Nüüdseks on selge, et šaakal ei ole Eestisse toodud võõrliik, vaid uus liik, mis on levinud meie loodusesse loomulikul teel.