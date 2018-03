Lugejad on märganud: teatud rubriikidele Päevalehes kohta pole

Gustav Ernesaksa koorilaulul "Hakkame, mehed, minema" on eriline, sest selle sõnades pole eesti keeles enim kasutatavat kaashäälikut “s”. Sarnaselt lauluga puudub ka Päevalehest üks asi, kinnitavad kooris värskes lugejauuringus osalenud.

"Asjalik leht, kus puuduvad kõmu-uudised ja -lood, ilmselge poliitiline kallutatus ja laim," kirjutab oma vastuses inimene, kes võtab värske lehe postkastist igal hommikul ning on veendunud, et Päevaleht on ainus, kus puudub kollasus. Seda, et kõmu- ja šokilood polegi lehe puhul peamised, kinnitab enamik 1000 lugejast, kes uuringule vastas.

Mis siis inimesi huvitab? "Tahaks lugeda, et meil on ka asju, mis on hästi. Asju, mille pärast on mõtet Eestis elada. Häid ideid, mida ellu viia, et elu edeneks. Konfliktidest ja õnnetuses hukkunud inimeste arvude ületrumpamisest lugeda ei soovi." Just neid häid asju kajastabki Päevaleht rohkem kui teised.

Nii et kui kollasele vaheldust otsid, leiad selle siit.