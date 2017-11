Luksemburg maksab kinni osa kliimasoojenemisest ja meie elektriarvest

Teisipäeval allkirjastas majandus- ja taristuminister Kadri Simson kokkuleppe Luksemburgi asepeaministri ja majandusministri Étienne Schneideriga, millega Eesti müüb neile 2018. ja 2020. aastal meile eraldatud rohelise energia kvoodi hinnaga 10,5 miljonit eurot.

Nagu omal ajal saastekvootide müügiga, on Eesti riigil nüüdki võimalik raha teenida sellega, et müüme rikkamatele riikidele võimalusi saastada rohkem, kui nad on varem kokku leppinud.