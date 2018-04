Lukustatud andmed ja unustatud röntgenipildid. Küberrünnak perearstikeskuses pole naljaasi

Üks perearstikeskus maksis kurjamitele 3500 eurot ja sai pärast seda dekrüpteerimiseks vajalikud võtmed. Illustratsioon: Shutterstock

Eesti tervishoiuteenused sõltuvad IT töökindlusest erakordselt palju, väidab riigi infosüsteemi ameti aastaraamat. Eksperdid tõdevad, et arsti töö on ravida, mitte küberturbega tegeleda.