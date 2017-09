„Ma ei kartnud surma. Ma kartsin elada.” Endiste narkosõltlaste lood

„Me saame väga palju kõnesid. Nii narkosõltlastelt endalt kui ka nende lähedastelt. Teine asi on see, kui paljud neist reaalselt siia kohale ilmuvad,” selgitab Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Rita Kerdmann. Viis aastat tagasi Viljandi külje all Jämejalas avatud keskuses on nii naistel kui ka meestel võimalik seitsme-üheksa kuu jooksul endaga tööd teha ja narkosõltuvusest vabaneda. „Helistajatel on ikka mingi vabandus, miks nad tulla ei saa – esimene samm ongi kõige raskem,” selgitab Kerdmann.