„Ma ju nägin, kuidas ta paneb hommikul koolivormi selga ja läheb kooli!” Kuidas koolilapsest saab narkodiiler

Nad on pärit korralikest kodudest. „Pere on loonud lastele arendava ja toetava kasvukeskkonna,” kirjeldab kriminaalhooldaja kohtueelne ettekanne 17-aastase Martini tausta. „Peres hinnatakse seaduskuulekust. Martin on käinud laagrites ja trennides. On toimunud ühistegevused perega.”

Nende vanemad on haritud, edukad ja tublid inimesed. „Karli pere on heal järjel. Isa on kaitseliidu ohvitser,” tõdeb teine ettekanne järgmises paksus toimikus. Kui Karl esimest korda narkoäriga politseiuurimise alla sattus, oli ta äsja 16-aastaseks saanud.