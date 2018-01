Maailma Majandusfoorum ootab Eestit tulevikumurede keskuse liikmeks

Peaminister Jüri Ratas ütles pärast Šveitsis Davosis toimunud kõrgetasemelisi kohtumisi, et Eesti sooviks astuda Maailma Majandusfoorumi (WEF) neljanda tööstusrevolutsiooni keskuse liikmeks. Peaministri sõnul tehakse valitsuskabinetis ideekorje, et välja mõelda, millises valdkonnas võiks Eesti panustada. „Usun, et esimese kvartali lõpuks saame välja pakkuda selle valdkonna, kus Eesti võiks täisliikmeks hakata,” ütles ta.