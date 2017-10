Maailmakuulus teadlane: suurim viga on arvata, et meie ressursid on lõplikud

Te juhtisite Tallinnas konverentsi, mille eesmärk oli suurendada ühiskonnas teaduse mõju ja positsiooni – tuua teadus inimestele lähemale. Kas sellised üritused suudavad seda Euroopas teha või on BBC telekanal sobivam platvorm?

Need on omavahel seotud. Kui sa küsiksid teadlase käest, mida oleks tal vaja, et ta teadustööl oleks suurem mõju, siis ta vastaks: andke mulle rohkem raha, rohkem ressursse, rohkem üle-euroopalisi kokkupuutepunkte ja ma suurendan teaduse mõju. Selle jaoks on poliitikakujundajate arvates aga vaja suuremat avalikku toetust. Avalikkus peab nägema tulemusi, et toetada suuremat avalikku investeeringut, mis aitab toota silmapaistvamaid tulemusi. Seega, kui seda hästi teha, loob see ise positiivse mõjuringi.