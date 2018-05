Maanteeameti juht: vara öelda, kas tasuta bussisõit on poole või nelja aasta projekt

Täna arutavad poliitikud riigikogu majanduskomisjonis, kas maakonnad on ikka valmis tasuta bussisõitu rakendama, nagu soovib majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Tema soovi elluviimine on maanteeameti peadirektori Priit Sauki õlul, kes on endiselt veendunud, et maakonnad, mis tahaksid tasuta bussisõitu eranditega teha, ei saa seda.

Majandusminister Kadri Simson on tasuta ühistranspordi määruse allkirjastanud, aga pole veel täit pilti, kas Eestis tuleb üleriigiline tasuta maakondlik ühistransport või mitte. Kas tuleb?

Seitse ÜTK-d (ühistranspordikeskust – U. J.) on vastanud, et võtavad vastu nullpiletiga sõidu võimaluse. Neli on öelnud, et põhimõtteliselt nad tahaksid, kuid on esitanud juurde lisatingimusi: kes tahab kokku panna maakonna ja linna, kes tahaks, et tasuta saaksid sõita ainult eakad ja kooliõpilased. Kolm maakonda ei olnud eilse (pühapäevase – U. J.) seisuga vastanud. Mõned on põhjendanud, et volikogude istungid on alles juuni keskpaigas, nii et ega see asi siin lähinädalatel ei selgine.