Maanteeameti töötaja sai silma kinni pigistamise eest raha, suitsu, alkoholi ja tulekustuteid.

2015. aasta oktoobris pöördub Eesti tuntud automüügifirma töötaja Ivo Põllu poole Anatoli, kellele tuttav on andnud ülesande saada Eesti autoregistrisse kirja hinnaline Porsche Panamera 4S. Kasutatuna algab selle auto hind umbes 40 000 eurost ja lõpeb kaugel pärast 100 000 eurot. Mõistagi on vaja auto registrisse saada riigile käibemaksu tasumata. Aga on veel põhjuseid: auto VIN-kood on võltsitud ja sõiduk kuu aega varem Saksamaalt varastatud.

Anatoli on Põllule tuttav, ta on varemgi autode registreerimise organiseerimist küsimas käinud. Põld, kes teab või vähemalt kahtlustab, et Panamera on varastatud, võtab Anatoli pakutud 1000 eurot siiski vastu ja kontakteerub oma tuttava, maanteeameti peaspetsialisti Mart Rohtlaga, kelle töö on teha autodele enne registreerimist tehnokontroll. Rohtla ütleb aja, millal Panamera kontrolli tuua.