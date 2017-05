Maksumuudatuste kobarad panid Ratase reitingu langema

Värskeima uuringu järgi annavad inimesed peaministri tööle keskmiseks hindeks 3,23.

Pool aastat valitsust juhtinud Jüri Ratase tööd peaministrina on siiani hinnatud positiivselt, ta on saanud kolmest kõrgemaid keskmisi hindeid isegi opositsioonilise Reformierakonna toetajatelt. Enam see nii ei ole ja langenud on ka Ratase viimased paar kuud stabiilne püsinud üldine hinne.

Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i 25. aprillist 9. maini korraldatud igakuisest küsitlusest selgus, et peaminister Ratase tööle anti mai keskmiseks hindeks 3,23. Positiivsed hinnangud on siiski endiselt ülekaalus: hea või väga hea hinnangu saab ta 32% küsitletutelt, halva või väga halva 15%-lt. Veel aprillis sai Ratas hinde 3,34.