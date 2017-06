Maksupaketiga kiirustav valitsus jättis saadikutele eelnõu läbitöötamiseks alla ööpäeva

Panditulumaksu asemel peavad ettevõtjad edaspidi tõendama, et pikk laen ei ole kasumi väljaviimine.

Valitsusel on ühte eelnõusse pressitud maksumuudatuste vastuvõtmisega kiire, sest nende teine lugemine riigikogu suures saalis on kavandatud juba homseks. Aga kuna rahanduskomisjonis ei jõutud eelnõudega nii kaugele, et neid võiks saali saata, surusid koalitsioonipoliitikud läbi olukorra, kus mahukate ja keeruliste maksueelnõude lõppversioonidega tutvumiseks jääb rahvasaadikutel alla ööpäeva.