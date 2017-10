Margus Linnamäe võib ravimiameti tegevusetuse tõttu teenida 30 miljonit

Oktoobri alguses Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) apteegipinna tõttu lahvatanud üürivaidluses on pooleli kaks kohtuvaidlust. Esimesena pöördus kohtusse haigla, kes kaebas Apotheka peale üüripinna vabastamata jätmise tõttu. PERH-i juht Agris Peedu on öelnud, et jõuga nad endist üürnikku välja tõstma ei hakka ja abi oodatakse kohtult. Apteegi senise käitumise põhjal võib eeldada, et nad on valmis minema riigikohtuni välja. Tagasihoidliku prognoosi järgi tähendab see, et vaidlus kestab vähemalt paar aastat.

Teine ja olulisem kohtuvaidlus sai alguse 5. oktoobril, kui ravimiamet peatas apteegi tegevusloa.