Märjamaa sotsid kandideerivad EKRE nimekirjas

Samal ajal kui Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) riigi tasandil omavahel pidevalt tüli norivad ja mitmes maailmavaatelises küsimuses tuliselt vastanduvad, juhtus Raplamaal Märjamaal äraspidine lugu. Nimelt otsustasid kohalikud sotsid kandideerida hoopis EKRE nimekirjas. Kuna ühest leerist teise üleminejaid on kokku lausa 12, jäi sotsidel Märjamaal oma nimekiri välja panemata. EKRE ridades on 25 kandidaati, mis on ühtlasi valla kõige pikem nimekiri.