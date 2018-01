Marju Lauristin: eestikeelne keskkond ehitab kahe rahvuse vahele suuremagi barjääri kui Kreml

Endise europarlamendi saadiku, Tartu ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professori Marju Lauristini sõnul näevad venekeelsed Eesti elanikud Eesti riiki kõleda, halli, külma ja mitteturvalisena.

„See on seotud tundmusega, et ollakse tõrjutud olukorras,” selgitab ta uuringut, kus paluti anda emotsionaalseid hinnanguid Eesti elu aspektidele. „Et see pole nende keskkond.”