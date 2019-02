Kolmanda peaministrikandidaadina tuli eile Eesti Päevalehe ja Delfi tööintervjuule EKRE esimees Mart Helme. Ta ütles, et hoolimata välistamisest on teistes erakondades neid, kes tahaksid tema parteiga valitsust teha.

Peaminister Jüri Ratas rõhutab igal võimalusel, et tema Mart Helmega valitsust ei tee, kuni EKRE oma põhimõtteid ei muuda. Ometi räägib Helme, et Keskerakonna inimesed käivad kätt andmas, sõbralikult vestlemas ja lubamas, et teevad koos valitsuse ära.

Mart Helme väitis tööintervjuul, et just nii ongi. „Mina ei valeta midagi.”