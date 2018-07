Mati Talviku suureks andeks peetakse head suhtlusoskust

Viimati käis Mati Talvik telemajas kolleegidega kohtumas kuu aega tagasi. Räägiti saadetest, mis olid juba ette tehtud, ja arutati, mida uut sügisel tegema hakatakse. Talvik vaatas viimast saadet, mille tema saadete režissöör Indrek Kangur oli valmis monteerinud. „Ta oli väga heas tujus, viskas nalja, arutasime tööasju, mis me sügis- ja kevadhooajal teeme. Ei olnud ühtegi märki, et see on viimane jutuajamine,” meenutab Kangur.