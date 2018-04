„Me ei ole repressiivasutus!“ Kohtunik julgustab inimesi kohtusse pöörduma

Kohtume Villem Lapimaaga hommikul veidi pärast poolt kümmet. Ehkki me pole tuttavad ja saabume fotograafiga ummikute tõttu kokkulepitud ajast ligi kümme minutit hiljem, võtab kohtu esimees meid oma kabinetis vastu nagu häid tuttavaid.

Küsimusele, mis kell tööpäev tavaliselt algab, Lapimaa täpset vastust ei anna. Selgitab vaid, et kohtunikel pole kindlaksmääratud tööaega, sest neil ju ei ole ülemusi. Seega pidavatki kohtunike tööaeg istungivälisel ajal kulgema omasoodu. Mõned kohtunikud on varasemad, teistele meeldib hilisem tööaeg. Lapimaa nimetab end pigem õhtul töötavaks inimeseks. Samas pidavat nende majas töötavad kriminaalkohtunikud kohal olema juba kell 7.30.

Lapimaa on halduskohtunik. Ta ütleb, et tema töö on inimeste kaitsmine riigiasutuste eest.