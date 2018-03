Kell on 17.15. A le Coq Arena esimese korruse ühes ruumis on kolm lauda U-kujuliseks kokku lükatud. Selle ümber istuvad 22 jalgpallurit. Nad on kohale tulnud eri paigust üle Eesti. Nad on osa eliitjalgpallist, meie rahvuskoondis. Täpsemalt: naiste jalgpalli rahvuskoondis.