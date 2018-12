Meie tiiger Pootsman viidi Tšehhi naituma

Tšehhis Slovakkia piiri lähedal asub Zlín-Lešná loomaed, kus meie seitsmeaastast Pootsmani ootab väärikas eas neljateistaastane liigikaaslane Tanya. Pootsman on oma parimas eas, et järglasi saada. Tagasi oodatakse teda Tallinna mõne aasta pärast ja siis juba uuendatud eluruumidesse.

Pootsmani jaoks algas kolimine ringutamisega. Kuninglik kaslane, kõrge kui karu, tõusis neljale jalale, sirutas käpad endast kaugele-kaugele ja haigutas, lõuad laiemad kui ta ise. Kes talle ei meeldi, selle pihta pidavat Pootsman läbi võre pissima. Üleeile tegi kõige uhkema kasukaga isend aga modelli moodi jalutuskäiku läbi oma puuri, justkui teaks ka ise, kui ilus ta on. Kõndides jälgis tiigrihärra pealtvaatajaid oma lubikollaste silmade terava pilguga. Oli tal mõtteis nälg või muu huvi, ei ole teada. Sööma ta igatahes suundus.