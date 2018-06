Melanoomi ohtlikkuse teadvustamine algab lasteaiast. Austraalia lapsed mütsita välja mängima ei pääse

Teadlased tahaksid küll inimestele öelda „Unustage tundidepikkune rannas päevitamine ning kandke väljas mütsi või kübarat ja pikkade varrukatega särki”, aga nad teavad, et hirmutamine ei aita. Küll aga aitaks maast madalast algav teadlikkuse suurendamine ja tervislike hoiakute kujundamine. Nii arvavad Tartu ülikooli epidemioloogia professor Anneli Uusküla ja Tartu ülikooli nahahaiguste kliiniku spetsialist Annika Volke.

Näiteid ennetustöö kasulikkusest ja inimeste teadlikkuse paranemisest pole vaja kaugelt otsida – näiteks suitsetamine on viimastel aastatel Eestis märgatavalt vähenenud. See näitab ilmekalt, et läbimõeldud rahvastiku tasemel sekkumine, näiteks avalikes kohtades suitsetamise keeld, mõjub.