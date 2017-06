Mereakadeemia uus riiklik õppekeskus dubleeriks olemasolevat erakeskust

Riigil kuluks sada aastat, et riiklik investeering tasa teenida, arvab Revali merekooli juht.

Ajal, kui poliitikud ja rahandusministeeriumi ametnikud loevad igat senti, et maksumuudatuste ära jäämise tõttu eelarves tekkivaid auke lappida, kaalub Tallinna tehnikaülikool veeteede ameti ja haridusministeeriumiga ideed rajada uus mereline õppe- ja treeningukeskus. Idee oleks teretulnud, kuid küsitavaks muudab selle asjaolu, et Eestis juba on selline keskus: 100% erakapitalil põhinev ja üle 20 aasta tegutsenud Revali merekool.