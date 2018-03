Keskkonnaminister Siim Kiisler tsiteeris eile Kultuurikatlas toimunud Eesti metsanduse arengukava protsessi tutvustaval üritusel minu artikli pealkirja, kus seisis, et eilse aruteluga algab „sõda järgmise kümnendi raiemahu üle”. Ta ei leppinud selle sõnastusega, sest tema hinnangul tähendanuks see, et keegi üritab lahingutega kellelegi teisele oma eesmärke ja väärtusi peale suruda, ning see ei ole kohe kuidagiviisi ministeeriumi eesmärk.