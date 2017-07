Michal: Sõõrumaa ja Mõisa valimisliit on Keskerakonna kattevari

Pikaajaline sõprus Edgar Savisaarega on üks põhjus, miks konkurendid Sõõrumaa valimisliidu eesmärgi kahtluse alla seavad.

Ärimehed ei välista koostööd Keskerakonnaga, mis tekitab konkurentides küsimusi ärihuvide kohta.

Ettevõtjad Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis ei välista koostööd ka Keskerakonnaga, kelle ainuvõimu nad pealinnas kukutada tahavad.

IRL-i linnapeakandidaat Raivo Aeg sõnas, et loodava valimisliidu ja Keskerakonna koostöö poleks midagi uut, kuna Sõõrumaa ja Edgar Savisaare teada-tuntud sõprus on kestnud aastakümneid. Mäletatavasti ootab Keskerakond praegu vastust, kas pikaaegne erakonna juht Savisaar kandideerib erakonna nimekirja esinumbrina.

Nii sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra kui ka Reformierakonna kandidaat Kristen Michal tõdesid, et näib, et valimisliidu taga on ärihuvid.