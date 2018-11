Mikser: EKRE pole lasknud ränderaamistiku teemaga varjatult toimetada

Välispoliitika muutus suure käraga sisepoliitikaks: ühtäkki pole paljud rahul, et Eesti valitsus soovis toetada ÜRO poliitilist deklaratsiooni rände kohta. Välisminister leiab end tavatult nii opositsiooni kui ka koalitsioonikaaslaste tule alt. Praegu loodab ta kastanid neljapäeval veel tulest välja tuua.

Millest see tuleb, et eriarvamused ÜRO rändedeklaratsiooni kohta on esile tulnud niivõrd asja arutamise lõpusirgel? Ma saan aru, et valitsuses on sellega käidud, märtsis on seda riigikogu väliskomisjonis tutvustatud, aga nüüd plahvatas? Kas midagi jäi ikka selgitamata?

On raske öelda, kas ja kes jättis selgitamata. Aga tõesti on olnud tegemist pika protsessiga, mis sai alguse 2016. aasta septembris, kui New Yorgis võeti vastu deklaratsioon, mis käsitleb nii rännet kui ka pagulust. Selle dokumendiga anti ÜRO-le ülesanne rääkida läbi ja leppida 2018. aasta jooksul kokku sellessamas ränderaamistikus.