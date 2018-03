Mikser ja Mihkelson: uus USA välisminister suunamuutust kaasa ei too

USA president Donald Trump teatas eile, et vallandas senise välisministri Rex Tillersoni, kelle asemele asub Luure Keskagentuuri (CIA) senine direktor Mike Pompeo. Suure šokina Trumpi käik ei tulnud, sest meedia on Tillersoni väljavahetamisest kirjutanud juba kuude kaupa. Varasemate teadete kohaselt valitsesid Trumpi ja Tillersoni vahel juba mõnda aega pinged, mida ei leevendanud kuuldused, et Tillerson olevat USA riigipead idioodiks nimetanud.