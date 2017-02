Välisminister Sven Mikser selgitab, mis eelmisel nädalal Eesti Ukrainasse suhtumisega juhtus.

Ukraina olukord läks juba eelmise nädala alguses väga kuumaks. Miks Eesti välisminister tegi oma avalduse Ukraina kohta eelmisel nädalal nii hilja, reede õhtul natuke enne kella viit? Kas seda poleks võinud siiski varem teha?

Kindlasti võib teha avalduse natuke varem. Küsimus on tegelikul selles, kuidas me reaalselt suudame toetada Ukrainat, kuidas me reaalselt suudame hoida koos rahvusvahelist ühtsust. Mõistagi, avaldusi võib teha igal ajal…

... vägagi jäi silma, et Läti ja Leedu tegid juba kolmapäeval oma avaldused. Leedu välisminister isegi helistas Ukraina välisministrile ja rääkis temaga põhjalikult. See on ju oluline?

Loomulikult on oluline ka sõnaline toetus. Ja meie toetus Ukrainale on alati olemas ja mitte ainult sõnaline.