Suursaadikud võivad olla diplomaatilise paguni poolest võrdsed, kuid nende töökohustused on erineva kaaluga. Mõne riigi pealinnas olevas saatkonnas on kahtlemata kergem kui Eesti kõige suurema ja vastutusrikkama esinduse eesotsas, kus nõupidamised venivad tihti kaugelt üle kesköö, aga valvsust ei või hetkekski kaotada.

See asub mõistagi Brüsselis ja tähendab konkreetsemalt Eesti esindaja kohta Euroopa Liidu juures. Seda maja, kus peale välisministeeriumi diplomaatide on igal ministeeriumil vähemalt esindaja, kui mitte terve osakond, on alati juhtinud raskekaalu diplomaadid.

Minister Sven Mikseri juhitav välisministeerium on leidnud end olukorrast, kus pole kohe võtta head kandidaati kõige tähtsama suursaadiku kohale.