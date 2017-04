Miljardiprojekti ärimeeste soovitud seadus kätkeb korruptsiooniriski

Eesti suurima tööstusinvesteeringu taga olev firma esitas valitsusele 12 nõudmist, muu hulgas enda ettevalmistatud seadusemuudatuse, mis riigikontrolli hinnangul võib kaasa tuua korruptsioonihõngu.

Eelmise aasta oktoobrist alates on räägitud Eesti puidutööstuse enneolematust miljardiprojektist, mis suurendaks riigi SKT-d ja looks pealinnast väljaspool sadu töökohti. Loodava puidurafineerimistehase projekti eestvedajad on trobikond aastaid metsandusega tegelnud ja hinnatud ärimehi, kes on koondunud firma OÜ Est-For Invest taha.

Ettevõte on projekti elluviimiseks valinud taktika „haarata härjal sarvist”. Näiteks on ärimehed saatnud valitsusele 12 ettepanekut (vt kõrvalt), mis oleksid uuendusliku, riigi majandust turgutava tehase valmimise eeldus, sealhulgas palve teha planeerimisseadusse muudatusi – ja ka juba ise ette valmistatud eelnõu. Seda analüüsinud riigikontroll aga leidis midagi muret tekitavat. Milles see seisneb?