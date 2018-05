Milremi roomik pakkus Siilil „haavatud” sõduritele küüti

Neljapäeva pärastlõunal, kaks päeva enne Siili lõpulahingut, sõitis Eestisse õppust kaasa tegema tulnud USA merejalaväelaste kompanii juurde kaitsevärvides veoauto, vedades enda järel väikest roomikutega sõidukit. Eesti avalikkusele on see masin juba tuttav – puldiga juhitava väikese roomiksõiduki on tootnud Eesti päritolu firma Milrem ja tõenäoliselt on see jäänud silma näiteks teleuudistest (aga ka mujalt, näiteks Euroopa Komisjoni voliniku, endise peaministri Andrus Ansipi Twitteri-kontol oli üks tore videoklipp roomikuga sõitmisest).