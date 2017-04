Eile kirjutas Eesti Päevaleht sotsiaalkindlustuse valdkonnas puhkenud kriisist, kus nii sotsiaalse rehabilitatsiooni kui ka erihoolekande raha sai otsa juba aasta teisel nädalal. Eriti teravalt on see riivanud laste õigusi: aprilli alguse seisuga on aastaks ootele pandud 403 last. Samuti on teenusele pääsemise järjekorras 377 puudega täiskasvanut.