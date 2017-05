Ministeerium: väidame, et suhkrumaks päästab elusid, aga uuringuid ei näita

Valitsus kiitis eile heaks magustatud joogi maksu, mille maksumäärad avaldati alles kaks nädalat tagasi.



Tavaliselt võtavad eelnõud rohkem aega, ent koalitsioonil on kiire, et maksumuudatused 1. juuliks vastu võtta.



Sotsiaalministeerium tellis eelnõu mõjude kaardistamiseks uuringu, aga ei avalda seda.

„Mõtet kehtestada meetmena maks nägime meie esimesena koalitsioonileppest,” vastas sotsiaalministeeriumi rahva tervise osakonna juhataja Katrin Karolin küsimusele, millele tugineb idee magustatud joogid maksustada.

Karolini osakond oli juba aastaid ette valmistanud dokumenti „Toitumise ja liikumise roheline raamat”, mis ei ole veel valmis saanud ja milles arutatakse muu hulgas, kuidas tegeleda eestlaste ülekaalu probleemiga. Dokumendis soovitatakse ühe meetmena, et toidutootjad vaataksid oma retseptid üle. Tervisekäitumist mõjutava maksupoliitika peamiste järelduste viimane punkt on: „Hinnapoliitika vajab hoolikat kavandamist, et saavutada selle soovitud mõju.”