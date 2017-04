Minister Kaia Iva: kriisi eest vastutab allasutus ja sellest lahkunud ametnikud

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) ei pea sotsiaalkindlustuse kriisi eest vastutavaks ennast ega ministeeriumi, vaid sotsiaalkindlustusametist lahkunud ametnikke.

Tänavuse aasta sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekande raha sai otsa juba kahe esimese nädalaga ning puuetega inimeste koda kavatseb meeleavalduse korraldada.

Olete olnud juba mõnda aega kättesaamatu. Te ei ole tahtnud üldse rääkida praegusest rehabilitatsiooni ja erihoolekande kriisist, vaid olete lasknud rääkida ametnikel või pressiosakonnal. Miks te ise sõna ei võta?

Eks te olete ka ainus ajakirjanik, kes nõustub ainult ministri kommentaaridega, teised kõik mingitel hetkedel küsivad ametnikelt, mingitelt ministritelt. Praegu oleme tõesti andnud minu info edasi pressiosakonna alt.

Ministril siiski on poliitiline roll ja vastutus ning osa tema tööst on avalikkusele selgitusi jagada. Teie pressiosakonna jutt oli väga ümar ja lausa eksitav. Vastuseks praegusele olukorrale väidetakse, et võrreldes 2011. aastaga on rehabilitatsiooni eelarve suurenenud, kui tegelikult on see viimastel aastatel pigem kahanenud. Miks oli vaja teemat niimoodi hägustada?

Eelarve koosneb kahest osast, üks on baaseelarve, aga iga aasta jooksul on ühekordselt lisaraha juurde tõstetud. (Ainult laste eelarves – K. I.) Küsimus on, kas see on mõistlik. Meie ettepanek rahandusministeeriumile on vaadata nüüd üle baaseelarve.