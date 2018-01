Minister Reinsalu ametist mahavõtmine vajus lössi, SDE plaanib jätta hääletamata

Eelmise nädala lõpus kuraasikad toonid võtnud idee justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldusavaldusega ametist kangutada on nädalavahetusel kõvasti hoogu kaotanud. Väga tõenäoliselt teeb Reformierakond umbusaldamise katse, kuid Reinsalu jääb ametisse ja valitsus püsib. Sotsiaaldemokraadid ja peaminister Jüri Ratas neelavad alla järjekordse IRL-i tembu.

Möödunud reedel olukord veel selline ei olnud. Eesti Päevalehe teada oli Keskerakonna juhtide seas frustratsioon juba nii suur, et kohtuti teiste erakondadega ja päris tõsiselt arutati läbi koalitsioonivariante ilma IRL-ita. Näiteks kaaluti Vabaerakonda ja fraktsioonituid endisi IRL-lasi Marko Mihkelsoni ja Margus Tsahknat.

Kuid pole midagi teha, matemaatika on praegu riigikogus selline, et kindlalt toimivat varulahendust ei paista. Pealegi ei paista juhivahetuseks valmistuvast Reformierakonnast soovi aasta enne valimisi valitsusse tormata. Samuti arvab EKRE, et just opositsioonis olles on neil parem võimalus valimistel oma kohtade arvu suurendada.