Minister Reinsalu palus vabandust solvava sõnakasutuse pärast, aga jääb ametisse

„Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!” kirjutas justiitsminister Urmas Reinsalu eile Eesti Päevalehele saadetud arvamusloos, mis puudutas 104 kultuuriinimese kirja president Kersti Kaljulaidile. Kirjas tauniti presidendi kantselei otsust määrata vabariigi aastapäeva kunstilise programmi loojaks Teater NO99, millega seotud Tiit Ojasoo oli poolteist aastat tagasi vägivallaskandaali keskmes.

„Kui ma tema (Ojasoo – U. J.) lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust,” kirjutas Reinsalu eile, kasutades oma arvamuses ka patroniseerivat väljendit „kullakesed”.

Need mõtted langesid kohe põleva tikuna poliitilisse bensiinitünni ning järgnes rodu avaldusi, kus Reinsalu sõnavõttu peeti sobimatuks ja nõuti, et ta ministrikohalt taanduks. Ennekõike nõudsid muidugi opositsioonipoliitikud. Reformierakonda kuuluv riigikogu liige Liina Kersna kirjutas, et Eesti ei pea taluma sellist justiitsministrit. „Reinsalul pole enam midagi kaaluda. See on aeg tema tagasiastumiseks.” Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul on vähim, mida Reinsalu teha saab, vabandust paluda, kuigi tegelikult tuleks kaaluda ametist lahkumist.