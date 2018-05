Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et esmaspäeval ministeeriumis peeturd ümarlaua järel sai ta kinnitust oma arvamusele, et põhikooli lõpueksameid pole tarvis. Ta tõdes, et põhikooli eksamite vajaduse hindamisel on keskne probleem selles, kas neid on vaja edasiõppimiseks. „Kuna gümnaasiumid teevad oma sisseastumiseksameid juba enne põhikooli lõppu ja põhikooli lõpueksamite sooritamist, siis toob see õpilastele kaasa tarbetu lisakoormuse. Samuti ei tee paljud gümnaasiumid akadeemilisi teste, vaid korraldavad ainult sisseastumisvestlusi,” ütles Reps.