Minister Riina Sikkut: suitsetajaid ja ülekaalulisi karistada ning neilt ravi eest rohkem nõuda pole eetiline

Milline on SDE sotsiaalpoliitika? Kas teie arvates lähtutakse Eestis poliitikat ellu viies ideoloogiast või laiematest põhimõtetest? Või sõltub kõik valimistsüklitest ja siis antud lubadustest – näiteks tõsta mingit toetust?

Ma arvan, et on laiemad mõtted. Minu lemmik on solidaarne ravikindlustus. See on täpselt see, mille eest sotsiaaldemokraadid seisavad. See, kuidas mina tervishoiusüsteemi ette kujutan, langeb väga hästi kokku sellega, mida sotsid arvavad. Sa panustad vastavalt võimalustele ja saad vastavalt vajadustele. See on tugevalt juurdunud ja ma arvan, et me ei peaks sellest loobuma. Printsiip, et me ühiselt rahastame ja vastutame. Inimene ei pea tervisemurede puhul kartma, kas ta saab endale abi osta või mitte.

Kaja Kallas väljendas hiljuti mõtet, et riik võiks osta erakindlustust kõigi inimeste eest ja raha võiks käia inimesega kaasas.

Inimesed tajuvad, et meie tervishoiusüsteemis on probleeme, ja tundub atraktiivne teha midagi kardinaalselt erinevat. Palju on räägitud erakindlustusest, individuaalsest ravikassast, näiteks omaosaluse katteks. Samas on kõikidel süsteemidel oma probleemid. Kõik süsteemid töötavad paremini teatud inimeste jaoks. Solidaarne ravikindlustus töötab laiema ringi inimeste jaoks hästi. Erakindlustus klassikalises võtmes on noorte, tervete ja rikaste jaoks. Ka eelmistel valimistel olid EKRE-l ja Vabaerakonnal mõtted, mis lähevad pigem erakindlustuse poole, inimese individuaalse vastutuse poole. Selle mõttega mängitakse. Aga ma ei kujuta ette seda erakindlustuse süsteemi Lääne-Euroopas, kus me jagame euroopalikke väärtusi.