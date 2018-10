Minister Tammist: riigijuhtimine peab olema start-up’ilik ja e-riigist peab saama platvorm

Rene Tammist, olete ministrina olnud ametis poolteist kuud. Mida olete selle aja jooksul jõudnud teha?

See aeg on olnud väga kiire ja olen keskendunud paljuski kolmele prioriteedile, mida enne ametisse asumist ajakirjanduses nimetasin. Need on e-riigi kasutajasõbralikkuse arendamine, tööstuse ekspordivõime suurendamine ja korterelamute energiatõhususe lahendused.