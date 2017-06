Minister Tõniste kinnistute arestimisest: sain maatükid võla katteks

Kuna laenuvõtja ei suutnud raha tagasi maksta, läksid kinnistud võla katteks Tõniste firmale. „Tegime laenuga tasaarveldust,” ütles Tõniste.

Vaevalt oli rahandusminister Toomas Tõniste ametivande andnud, kui selgus, et kohus on prokuratuuri palvel arestinud kaks temale kuuluvat kinnistut, mida on korrastatud PRIA-lt välja petetud raha eest. Värske minister ütles, et kaks tema firmale kuuluvat kinnistut, mis on praegu ühe kriminaalasja tõttu arestitud, sattusid tema omandisse, kui üks sugulane ei suutnud tagasi maksta laenu, mille Tõniste talle andis.