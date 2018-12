Koos sellega, et Keskerakond ja Jüri Ratas said valitsusse, võib ununeda, et alles hiljuti olid Eesti poliitikas ajad, kui valijad võisid hääletada, kuidas meeldis, aga tulemus oli enam-vähem ette teada. Keskerakonnaga valitsust ei tehtud. Koalitsioon ehitati toonase Keski juhi Edgar Savisaare vastu.

Need ajad on möödas, kuid välistamismeetod elab poliitikute hinges edasi. Ükskõik kuhu suunda parteimaastikul ka vaadata, on tunda, et Keskerakonna vana koha on endale saanud Reformierakond.

Kui kaks aastat tagasi tehti uut koalitsiooni, siis oli selle põhiloogika pikalt valitsuses olnud Reformierakonna surumine opositsiooni. Las nad ka tunnevad, kuidas seal olla on, mõtlesid uut valitsust kokku pannud Ratas, sotside esimees Jevgeni Ossinovski ja toonane IRL-i juht Margus Tsahkna. Isegi Reformierakonnas oli neid, kes leidsid, et paar aastat opositsioonis olemist võiks aidata parteil end värskendada.