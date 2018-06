Mis intsidendid said saatuslikuks Eesti USA suursaadikule?

Mis juhtus Eesti suursaadiku Lauri Lepikuga Washingtonis, et alla aasta ametis olnud kõrge diplomaat palub end juba koju saata?

Lepik põhjendas ootamatut sammu juuni alul Postimehele sellega, et pikk aeg vastutavatel kohtadel olevat „väsitanud ja kurnanud”. Ajaleht viitas teiselegi seletusele: alkoholiprobleemile. Nädal hiljem viitas ERR-i portaal, et Lepiku tagasikutsumise põhjus on alkohol. „[Sellest] tingitud piinlikke vahejuhtumeid oli korduvalt ja need kulmineerusid kolme Balti presidendi USA visiidi ajal toimunud vahejuhtumiga,” kirjutas ERR krüptiliselt.

Vältimaks võimalike spekulatsioonide lõksu langemist saatis Eesti Päevaleht Lepikule nädal tagasi kaks küsimust.

1. Kas riigipeade aprillikuise kohtumise ajal leidis aset saadikukarjääri lühemaks lõiganud intsident? Mis see oli, mis juhtus?

2. Kas teil on praegu või on olnud varem probleeme alkoholi tarvitamisega?