Mis oleks, kui vanavanemad saaksid lapsepuhkust võtta?

Üks Soome firma pakub vanavanematele nädalapikkust tasustatud puhkust, et nad saaksid veeta selle aja oma lastelastega. Päevaleht uuris, kas sama lahendus või mõni muu vanavanemaid rohkem väärtustav idee võiks leida rakendust ka Eestis.

Seaduste muutmiseks ettepanekuid koguvasse rahvaalgatuse portaali on laekunud üks analoogne mõte, et seadustada vanavanemate tegevus lastelaste hoidmisel. Ettepaneku algataja Jüri Ginteri sõnul peaks Eestis toimiv süsteem olema paindlikum, et vanavanemad saaksid vajaduse korral täita ka vanema rolli.